Помер дворазовий олімпійський чемпіон, який працював головою колгоспу і зіграв головну роль у кіно (фото, відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи з боротьби (а ще чемпіон світу з самбо) Леван Тедіашвілі помер у 75 років після тривалої хвороби, повідомляє Федерація боротьби Грузії у Facebook. Раніше не стало легендарного українського чемпіона Олімпійських ігор з боротьби Івана Богдана .

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«Пішла легенда. Помер Леван Тедіашвілі», — йдеться у повідомленні.

Богатир із Грузії був єдиним борцем, який завоював золоті медалі Олімпіад, світових та континентальних першостей у трьох різних вагових категоріях, — до 82, 90 та 100 кг.

Після завершення спортивної кар'єри знаменитий борець, який перемагав на Іграх у Мюнхені-1972 та Монреалі-1976, працював головою колгоспу, обіймав посаду губернатора Кахетії, а також був віцепрезидентом національної федерації боротьби та депутатом парламенту Грузії.

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Також почесний громадянин Тбілісі Тедіашвілі пробував себе як актор. Він зіграв одну з головних ролей у фільмі Георгія Шенгелая «Хареба та Гоги» (1987 рік), а ще знявся у головній ролі у картині «Брайтон 4» режисера Левана Когуашвілі, яку 2021-го Грузія висунула на «Оскар».

Леван Тедіашвілі у фільмі "Хареба та Гоги"...

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... і у картині "Брайтон 4"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла дворазова олімпійська чемпіонка, яка працювала на спецслужби і торгувала модним одягом.

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