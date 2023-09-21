Померла дворазова олімпійська чемпіонка, яка працювала на спецслужби і торгувала модним одягом

Дворазова олімпійська чемпіонка з метання списа німкеня Рут Фукс померла у віці 76 років в університетській клініці Єни, повідомляє Bild. Раніше маленька дочка знайшла мертвою віцечемпіонку світу та Європи.

Знаменита спортсменка, яка першою у світі метнула снаряд за 60 метрів, у складі збірної Німецької Демократичної Республіки (НДР) завоювала «золото» Ігор 1972 року в Мюнхені і 1976-го в Монреалі (ще лише чешка Барбора Спотакова може похвалитися двома олімпійськими перемогами у цій дисципліні). Фукс також стала чемпіонкою Європи у 1974 та 1978 роках та 11 разів чемпіонкою НДР.

Рут Фукс перед завоюванням "золота" чемпіонату Європи у Празі в 1978 році

Німкеня встановила шість світових рекордів, останній з яких становив 69,96 м незадовго до завершення кар'єри в 1980 році. «Мене ненадовго розчарувало, що не вистачає чотирьох сантиметрів до „звукового“ бар'єру у 70 метрів. Але загалом, це був чудовий час. Я пишаюся своїми здобутками», — сказала якось зірка легкої атлетики.

Після завершення кар'єри Фукс здобула ступінь доктора наук в університеті Фрідріха Шіллера в Єні і була віцепрезидентом Асоціації легкої атлетики НДР. Ще однією пристрастю Жінки із залізною рукою, як називали спортсменку, була політика. Після возз'єднання Німеччини вона була депутатом бундестагу, а згодом відкрила магазин модного одягу у Єні.

Рут Гамм (дівоче прізвище атлетки) була одружена двічі. Спочатку за колишнім бігуном на середні дистанції Ульріхом Фуксом, потім за своїм тренером Карлом Хельманном.

У 1994 році Фукс зізналася, що під час своєї кар'єри вживала стероїди (ще б пак — її другий чоловік і тренер вважався фахівцем з допінгу в Східній Німеччині). Пізніше вона також зізналася у шпигунстві на користь Міністерства державної безпеки НДР.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова олімпійська чемпіонка померла від раку.

Фото DPA

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