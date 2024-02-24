Конкурс на голову НАЗК провели непрозоро, а прізвище нового керівника визначили кулуарно навіть до офіційного завершення відбору. Як пише інформаційна агенція «УНН», новим головою Нацагентства із запобігання корупції стане Андрій Вишневський. За даними джерел, саме його лобіює на посаду Артем Ситник.

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Рішення про призначення Вишневського на посаду планують оголосити вже завтра, 25 лютого. «УНН» пише про особливу роль у цій схемі Артема Ситника — ексголови НАБУ, який нині він є першим заступником очільника НАЗК.

«В кабінеті Ситника пройшла закрита нарада для „вузького кола“. Одразу двоє її учасників розповіли — Ситник прямо повідомив, що переможцем конкурсу буде Андрій Вишневський, запасний варіант, на випадок форс-мажору — Дмитро Калмиков. Мовляв, відбудеться все блискавично — комісія оголосить переможця, якого максимально швидко й призначать. Якщо ж трапиться якийсь форс-мажор, то схема буде іншою: Калмиков — голова, а Вишневський — заступник. Сам Ситник, за домовленістю, залишиться першим замом та відповідатиме за фінансовий контроль», — додає політичний експерт Олексій Голобуцький.

Як пише УНН, нове керівництво НАЗК нібито планує повністю ліквідувати підрозділ, який займався притягненням росії та її посібників до відповідальності та звільнити близько 50% персоналу агентства та окремо — команду внутрішнього контролю, що проводила службові перевірки по Вишневському.

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«Імітація конкурсу, якою Ситник хизується перед командою, ставить жирний хрест на майбутніх чотирьох роках роботи НАЗК», — пише УНН з посиланням на працівника, присутнього на нараді.

На думку Голобуцького, відбувається дискредитація системи конкурсів.

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«Сумнівно легітимний і кулуарно призначений керівник… Захоплення влади в НАЗК вузькою групою осіб… Дискредитація всієї системи конкурсів… Це занадто висока ціна, що заплатить воююча країна за уражені амбіції однієї людини. Бо з такими підходами можна попрощатися з агентством, як з незалежною та ефективною структурою», — прокоментував Голобуцький.

Також «УНН» пише, що конкурсна комісія закрила очі на низку фактів у біографіях фаворитів. Зокрема, те, що рідний брат Дмитра Калмикова був засуджений у 2017 році за фінансування тероризму. А сам Калмиков мав зв’язки з так званою «лнр», які використовував для збереження свого майна на окупованій території.

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Що ж стосується Андрія Вишневського, то всі попередні місця роботи він покидав зі скандалами. В 2011 році фігурував у кримінальній справі за хуліганство, а у 2013 році — за наркотики. Як пише УНН, під час прийому на роботу в НАЗК побачили підроблені документи про непридатність до військової служби. Вишневський раніше був звільнений з НАЗК по статті — за неналежне виконання обов’язків, після службового розслідування.

Пояснюючи походження свого майна, він заявив, що квартиру в Києві йому купила бабуся, яка продавала квіти.

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