37.96 / 38.65 41.87 / 42.83
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Дмитро Калмиков, підтриманий Артемом Ситником, є головним кандидатом на посаду голови НАЗК — експерт

16:52 28 грудня 2023
Дмитро Калмиков

29 грудня відбудеться перший етап конкурсу з обрання голови НАЗК. Як пише на своїй сторінці у фейсбуку політолог Андрій Смолій, один з головних антикорупційних органів має очолювити професійна людина, яка буде продовжувати ту роботу, яка робилась протягом цих років, і, що важливо, — мати довіру від ключових союзників.

«Наразі маємо аж 64 кандидати. Головним фаворитом є чинний керівник департаменту антикорполітики НАЗК Дмитро Калмиков, кандидат юридичних наук та колишній експерт Центру політико-правових реформ. Наразі, за даними джерел, саме він має найвищі шанси стати керівником НАЗК», — пише Смолій.

За словами експерта, Калмиков щільно працював разом з Артемом Ситником, який очолював НАБУ після його створення, а зараз є заступником глави НАЗК.

«Саме Артем Ситник підтримує Дмитра Калмикова на посаді голови НАЗК. І головне — людина має підтримку серед наших європейських та американських партнерів. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Інформуватиму, адже зараз від антикорупційних дій буде залежати наш подальший рух до ЄС», — вважає політолог.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
99

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Близнюкам — сплеск натхнення, Козорогам — флірт на роботі, а Рибам — весела подорож: що обіцяють зірки, погода та Klavdia Petrivna 28 грудня

Оплата за газ

Реквізити для оплати будуть іншими: «Нафтогаз» зробив важливу заяву для клієнтів двох облгазів

посвідчення

В Україні вводять нові посвідчення водія та техпаспорт: що відомо

салат

Новорічний салат «Баронеса» від Людмили Борщ: стане «зіркою» на святковому столі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту