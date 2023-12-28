29 грудня відбудеться перший етап конкурсу з обрання голови НАЗК. Як пише на своїй сторінці у фейсбуку політолог Андрій Смолій, один з головних антикорупційних органів має очолювити професійна людина, яка буде продовжувати ту роботу, яка робилась протягом цих років, і, що важливо, — мати довіру від ключових союзників.

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«Наразі маємо аж 64 кандидати. Головним фаворитом є чинний керівник департаменту антикорполітики НАЗК Дмитро Калмиков, кандидат юридичних наук та колишній експерт Центру політико-правових реформ. Наразі, за даними джерел, саме він має найвищі шанси стати керівником НАЗК», — пише Смолій.

За словами експерта, Калмиков щільно працював разом з Артемом Ситником, який очолював НАБУ після його створення, а зараз є заступником глави НАЗК.

«Саме Артем Ситник підтримує Дмитра Калмикова на посаді голови НАЗК. І головне — людина має підтримку серед наших європейських та американських партнерів. Тому будемо слідкувати за ситуацією. Інформуватиму, адже зараз від антикорупційних дій буде залежати наш подальший рух до ЄС», — вважає політолог.

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