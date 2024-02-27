ДБР в Україні продовжує проводити безпідставні обшуки бізнесу, тоді як створення бізнес-ради та особисте втручання президента Володимира Зеленського у проблему тиску силовиків на бізнес ні до чого не призвели.

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В Україні під час війни Державне бюро розслідувань продовжує здійснювати тиск на підприємців, адже там впевнені: їм за це нічого не буде. Чому замість слідування європейським цінностям та діям в межах правових норм силовики в Україні надають перевагу маскам-шоу та продовжують кошмарити звичайних підприємців? Про це пише соціолог, десантник ЗСУ Сергій Штепа в авторській колонці «Маніфести не працюють, або чому ДБР знову кошмарить бізнес в Україні?».

«Не встигли охолонути соцмережі від скандальних обшуків компанії Ігоря Мазепи, як 27 лютого ДБР знову „завітало“ до бізнесу з обшуками. І що цікаво, такі маски-шоу відбуваються повсякчас, як президент Володимир Зеленський вирушає у відрядження за кордон. Так і цього разу. Державне бюро розслідувань наклало арешт на будівлю головного офісу і центральної лабораторії „Сінево“ в Києві. Звісно, арешт, як повідомляють у компанії, абсолютно безпідставний та протизаконний, і в результаті дій ДБР компанія буде змушена припинити діяльність у цій будівлі, і це фактично призведе до повного зупинення мережі лабораторій „Сінево“ в Україні, а 300 тисяч пацієнтів залишаться без послуг сучасної лабораторної діагностики», — йдеться у колонці Сергія Штепи.

За його даними, кримінальне провадження, у межах якого ДБР наклало арешт на будівлю, ведуть за фактом нібито незаконного виведення з державної власності нерухомого майна в період із 2016-го до 2021 року. Проте це кримінальне провадження взагалі не має відношення ані до міжнародної групи Medicover (власне, яка володіє мережею лабораторій), ані до належної їй будівлі, на яку накладено арешт. Адже міжнародна група Medicover купила будівлю ще у 2010 році у фізичних осіб.

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«Тобто знову ті ж улюблені прийоми ДБР: створити кримінальне провадження, яке насправді ніяким чином не відповідає реальності. А все для того, щоб „струснути“ бізнес. Схожа історія ж була місяць тому і з бізнесменом Ігорем Мазепою, якого звинуватили у незаконному виведенні землі Київської ГЕС у приватну власність», — вважає Штепа.

На його думку, гучні заяви високопосадовців, засідання РНБО і створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, що відбулося одразу після скандальних обшуків компанії Ігоря Мазепи, на жаль, не призвели до позитивних результатів, адже ДБР продовжує влаштовувати маски-шоу для бізнесу в Україні.

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«ДБР знову влаштувало маски-шоу та тисне на той самий білий і прозорий бізнес, про вирішення проблем якого заявив Володимир Зеленський. Тепер жертвою тиску стала відома сучасна мережа лабораторій „Сінево“. Звісно, такі вкрай, м’яко кажучи, негарні події не можуть відбуватися самі по собі. В „кулуарах“ активно обговорюють, що план обшуків для тиску на бізнес складає заступник Генпрокурора Антон Войтенко, який, за даними авторитетних джерел, є людиною відомого Олега Татарова. Звісно, так само зацікавлений у маскараді проти легального бізнесу й нинішній директор ДБР Олексій Сухачов, якого колись звільнили з Генпрокуратури за незнання законодавства», — зазначає автор колонки. Він додає: під час війни і за шаленого відтоку інвестицій абсолютно незрозуміло, хто бере на себе сміливість створювати проблеми бізнесу, платникам податків, тим людям, підприємствам, які сплачують податки до держбюджету, допомагають ЗСУ та переселенцям, надають робочі місця.

«Правова європейська держава — це не лише збирати наради та проголошувати гучні лозунги, це не форуми, на яких робляться піар-заяви. Правова держава — це, зокрема, захищеність економіки від нелегальних дій нахабних силових структур. І в цьому питанні влада, на жаль, досі підігрує тим, хто діє поза рамками законодавства», — впевнений експерт.

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Нагадаємо, 27 лютого працівники ДБР прийшли з обшуками до офісу компанії «Сінево Україна». В «Сінево Україна» вже заявили, що компанія невдовзі буде змушена припинити діяльність свого головного офісу й центральної лабораторії. Це призведе до повної зупинки лабораторій компанії в Україні.

Раніше повідомлялося, що засновник компанії Concorde Capital бізнесмен Ігор Мазепа скаржиться на тиск з боку силовиків. За його словами, ДБР вилучило печатки, електронні ключі, ліцензії компаній, які не мають жодного відношення до справи.

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