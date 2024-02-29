«Українська бронетехніка» заявила про медійну атаку на компанію та заперечила зв’язок з Пашинським

Сьогодні деякі ЗМІ розгорнули дезінформаційну кампанію проти лідера вітчизняного ВПК, підприємство «Українська бронетехніка». З цього приводу «Українська бронетехніка» оприлюднила заяву, щодо розповсюдження проти неї замовних і недостовірних матеріалів.

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«ТОВ „Українська бронетехніка“ є надійним постачальником зброї та боєприпасів для сил оборони. Наша компанія добросовісно виконує довгострокові контракти та не має жодного „безнадійного“ контракту. Більше того, розуміючи тяжку ситуацію на фронті, наша компанія постачає деяку продукцію без авансу від силових відомств — і досі чекає відповідної оплати від Сил оборони за деякими минулорічними контрактами», — йдеться в заяві.

Крім того, в компанії спростували інформацію про зв'язок з Сергієм Пашинським.

«ТОВ „Українська бронетехніка“ не мала і не має жодного звʼязку з Сергієм Пашинським. Нас, як компанію, пов’язує винятково членство у „Національній асоціації підприємств оборонної промисловості“, яку він очолив з перших днів повномасштабного вторгнення — 9 березня 2022 року», — зазначили в ТОВ.

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В компаніях розцінюють поширення неправдивих публікацій як медійну атаку на компанію, метою якої є зрив виробництва, поставок зброї та військової техніки та послаблення обороноздатності України.

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