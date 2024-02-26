«Ми готові збільшувати виробництво. Потрібно тільки замовлення держави»: глава «Української бронетехніки» про потреби фронту

Бронеавтомобілі на фронті рятують життя. Ці машини працюють там, де є міни, диверсанти, літають ворожі безпілотники та б’є артилерія. Бронеавто можуть брати на штурм за нестачі іншої техніки, ними можуть евакуювати поранених із самого пекла бою.

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«Вітчизняні виробники вже навчилися самотужки збирати такі машини і ремонтувати їх, тож потреби в купівлі з-за кордону майже немає. Точні цифри ніхто не називає, однак порівняння різних даних свідчить, що загальна кількість вироблених українських бронеавтомобілів за весь час давно перевищила тисячу штук», — йдеться в інтерв’ю генерального директора ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса «Українській правді».

За його словами, броньовані автомобілі, які виробляє «Українська бронетехніка» на 30% дешевші за імпортні.

«Ми готові за власні кошти, без залучення держави, збільшувати потужності з виробництва. Потрібні тільки замовлення», — зазначив він.

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Він назвав перевагою вітчизняних компаній не тільки швидкі ремонти на власних заводах, але й багаторічні випробування цих машин в умовах війни.

«Держава сотнями купувала броньовики „Новатор“ та „Козак“ ще під час локальної війни на Донбасі. За цей час конструктори встигли побачити недоліки та адаптувати машини під війну саме на теренах України з її ґрунтами, кліматом і характером бойових дій», — йдеться в матеріалі.

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Нові виклики на полі бою породжують нові моделі машин.

«Наприклад, зараз у Сил оборони з’явилась потреба у перевезенні більшої кількості людей. Тому „Українська бронетехніка“ за ініціативи кількох замовників, створила збільшену версію машини „Новатор“ на 10 місць. Початкова версія вміщувала лише 5 осіб», — констатував Бельбас.

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Нагадаємо, «Українська бронетехніка» за 2022−2023 роки надала 87 млн грн благодійної допомоги і сплатила понад 480 млн грн податків.

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