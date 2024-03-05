Дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у зґвалтуванні та вимагають з нього 250 мільйонів доларів (фото)

На дворазового олімпійського чемпіона з баскетболу у складі збірної США та шестиразового чемпіона НБА Скотті Піппена, який кілька років тому поховав свого старшого сина Антрона, і його колишню дружину Ларсу Піппен подали до суду за переслідування та домагання, повідомляє Page Six.

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Претензії висунула якась Чіветт Валентайн, котра стверджує, що свого часу була дівчиною легенди «Чикаго». За її словами, Скотті, його брат Карл та зірка реаліті-шоу «Справжні домогосподарки Маямі» Ларса Піппен «завдали їй страждань».

Якщо вірити її словам, з 1987 по 1993 рік вона мала стосунки зі Скотті Піппеном, які припинилися через те, що він зґвалтував її разом зі своїм братом. Можливе сексуальне насильство призвело до народження її сина Девонта Піппена, який був убитий у 2011 році.

У позові Чіветт стверджує, що Скотті використав свою популярність як гравець НБА, щоб нібито «переслідувати, домагатися та мучити» її, внаслідок чого у неї виникли «серйозні психічні та емоційні проблеми». Постраждала вимагає від Скотті та членів його родини 250 млн доларів.

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Чіветт Валентайн з портретом сина, котрий загинув

Додамо, що 58-річний Скотті Піппен був одружений двічі: на Карен Макколлум у 1988—1990 роках (у шлюбі народився нині покійний син Антрон) і на Ларсі Юнань у 1997—2018 роках (четверо дітей — 22-річний Скотті-молодший. 21-річний Престон, 16-річний Джастін та 15-річна Софія).

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Легенда НБА з колишньою дружиною Ларсою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Скотті Піппен оголосив про завершення кар'єри в НБА в 2003 році.

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