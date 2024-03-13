Середина поточного тижня, на яку астрологи давали поради всім знакам зодіака, чудово підходить для успішних переговорів. Отже, у середу, 13 березня, можна починати нові справи, особливо, якщо підійти до них творчо. Крім того, поїздки та зміна обстановки допоможуть розслабитися та відновити сили.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні поради сторонніх принесуть більше шкоди, ніж користі. Прислухайтеся до своєї інтуїції, враховуйте можливі ризики. Дрібні деталі важливі для отримання потрібного результату, не випускайте їх із поля зору. Не будьте відвертими з малознайомими людьми, щоб не видати свій або чужий секрет, радить ukr.media.

Телець

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Використовуйте свої контакти, встановлюйте нові потрібні вам зв'язки. Люди, з якими ви сьогодні познайомитеся, нададуть вам необхідну підтримку в майбутньому. Проявляйте активність 13 березня, приймайте запрошення, відвідуйте нові місця. Тельці зможуть впоратися з усіма складнощами цього дня.

Близнюки

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Спілкуватися з оточенням сьогодні вам буде легко і приємно. Близнюки зможуть завести нових потрібних знайомих, домогтися поставлених цілей у роботі. Однак зірки радять не довіряти оточуючим, перевіряти всю інформацію, шукати додаткові джерела, перш ніж ними користуватися.

Рак

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Обмежте контакти, не намагайтеся засвоїти всю інформацію, що надходить. Щоб зберегти ясність мислення, спілкуйтеся тільки з потрібними людьми. Сконцентруйтеся на своїх завданнях і не звертайте уваги на відволікаючі фактори. Вдалий день для поліпшення свого професійного становища.

Лев

Використовуйте у своїй роботі нові шляхи, альтернативні підходи. Ваша ініціатива зміцнить позиції, дасть змогу отримати більше, ніж ви розраховували. Зірки радять Левам 13 березня уважно читати всі документи або папери, які вони збираються підписати: можуть бути неприємні сюрпризи.

Діва

Складний і емоційно напружений день. Дівам непросто спілкуватися навіть із найближчими людьми, заважає нерозуміння і впертість співрозмовника. Щоб зберегти хороші стосунки, проведіть більше часу на самоті, постарайтеся працювати віддалено. Фінансове становище покращиться.

Терези

Потік справ та інформації накриє вас із головою. Щоб зберегти свою працездатність, робіть перерви, відволікайтеся на приємні турботи. Також добре поговорити з друзями, поділитися з ними своїми проблемами, вислухати поради. Увечері можливі несподівані зустрічі.

Скорпіон

Сьогодні ви будете в центрі уваги. Використовуйте вдалий час для рекламування своїх навичок або талантів, поділіться цікавими ідеями з потрібними людьми. Під час спілкування звертайте увагу на настрій співрозмовника, підтекст розмови. Не робіть передчасних висновків.

Стрілець

Намагайтеся справити гарне враження на своїх нових знайомих, не допускайте вільностей або непрофесіоналізму. Від цього залежить ваш майбутній проєкт, фінансова підтримка. Вирішуйте проблеми в міру їх виникнення, не відкладайте справи в довгий ящик: потім це стане ще складніше.

Козоріг

Знизьте робочу активність і займіться своїми особистими справами, або тим, що приносить вам позитивні емоції. Зняти емоційну напругу можна ввечері в спортзалі. Сходіть на масаж, прийміть гарячу ванну: втома минулих днів може дати про себе знати.

Водолій

Вам здасться, що 13 березня оточення розмовляє з вами натяками й загадками. Щоб не припуститися помилки, ставте прямі запитання, чітко і ясно висловлюйте свої думки або пропозиції. Працюйте у своєму комфортному ритмі: поспіх і бажання встигнути якомога більше призведе до прикрих помилок.

Риби

Поділіться зі своєю близькою людиною вашими планами, очікуваннями або сумнівами. Її порада чи підтримка вам дуже допоможуть, повернуть упевненість і гарний настрій. Також зірки радять більше спілкуватися з друзями, обговорювати приємні речі, обмінюватися жартами.

В той же час представникам всіх знаків Зодіаку не варто забувати, що за Східним гороскопом 13 березня — день Водяного Щура, якого часто називають Щуром-серфінгістом за любов до подорожей на деревах, що пливуть водоймами.

Водяний Щур відзначається своєю витонченістю, інтуїцією та розумом. Він часто має харизматичну особистість та здатність знаходити вихід з будь-якої ситуації завдяки своєму глибокому розумінню людської природи.

«На роботі ви може виявити свою винахідливість та витонченість у розв'язанні проблем. Проте, слід бути обачним щодо підступів інших колег, які можуть намагатися використовувати вашу доброзичливість на свою користь. Цього дня вас можуть приємно здивувати старі друзі. Вони можуть надіслати несподівані повідомлення або запропонувати несподівані зустрічі, що принесе радість і відчуття відновлення зв'язків», — запевняють знавці Східної астрології.

Ще одна порада від знавців руху зірок та майбутніх зірок на 13 березня — почати день з гарної української пісні.

Приміром, гарного романсу на слова класика, які звучать цілком сучасно в наші дні.

Любителям менш «загруженої смислами» музики чудово підійде пісня про «кралю-лялю в топі, яка буває в Україні і в Європі».

І куди ж в такий день, звичайно, подітись без переможця «Євробачення» з його знаменитим капелюхом.

Про те, на які три знаки зодіаку чекає великий успіх у найближчі тижні, читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

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