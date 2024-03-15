На Україну насувається тепло: якою буде погода на вихідних

Поки частина українців намагаються засвоїти практики Рубіни Цибульскої та Макса Гордеєєва про те, як привернути в дім кохання та багатство, жителів більшості міст і сіл цікавить питання про погоду в п'ятницю та під час вікенду.

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За словами синоптикині Наталки Діденко, п'ятниця очікується найтеплішою в західних областях, до +9+14 градусів, навіть на півдні України градуси очікуються стриманішими, +8+11 градусів. У більшості областей температурна картинка досить однобарвна, протягом дня +6+9 градусів.

«15-го березня — вже середина місяця, ура! — опади більш ймовірні у центральній частині України, на півдні та сході — дощ, де свіжіше, з мокрим снігом. На півночі без істотних опадів. А на заході навіть із сонечком», — не може стримати емоції синоптик.

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У Києві 15-го березня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, помірний. Вдень очікується +6+8 градусів.

У суботу, 16-го березня, в Україні потепліє, проте холодний «язик» із північного сходу не дасть теплу поширитися аж до Вінниччини і навіть Одещини.

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Але вже у неділю потепліє в більшості областей України, проте причин для радості не буде для жителів західних областей — там 17-го березня навпаки, похолоднішає і пройдуть дощі.

Проте в будь-якому разі задоволення їм будуть доставляти домашні улюбленці.

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Крім того, більшості українців можна буде порадіти за наші перемоги у битвах на культурному фронті: після того, як нагородження фільму «20 днів у Маріуполі» додали до скороченої церемонії вручення «Оскара», один з «метрів» вітчизняного шоубізу відродив версію свого хіта 2008 року, в якій заявив про те, що «Голлівуд зараз наш».



А інший «классик» заявив, що тепер буде випускати хіти англійською.

На жаль, їх поки що не можуть підтримати солодкоголосі хлопці з Полтави, так як тільки нещодавно перейшли на українську, заспівавши про «Ах, яку панянку».

Тобто, життя продовжується, і можна тільки порадіти за представників 4 сузір'їв, яким Циганка Аза на вокзалі столиці пророкує початок «ери процвітання».

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