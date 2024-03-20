Стати офіцером за 40 днів: Міноборони запроваджує нову форму навчання для мобілізованих медиків

З 8 квітня у Військово-медичній академії Збройних сил України буде запущено новий формат перепідготовки медиків, які служать в ЗСУ. Він передбачає можливість навчання за змішаною формою: теоретична частина онлайн і 18 днів практичної частини офлайн в академії.

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Як розповіла заступник міністра оборони Наталія Калмикова, така більш гнучка форма навчання запроваджена за розпорядженням командувача медичних сил ЗСУ — для медпрацівників, які не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але служать в армії на різних непрофільних позиціях.

«Після завершення освітнього процесу мобілізовані медичні працівники не лише отримають офіцерське звання, а й можливість повернутися у підрозділ, щоб працювати на більш відповідній для себе посаді», — пояснила заступниця міністра.

Наразі очні курси вже пройшли 118 мобілізованих медиків.

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Заявки для запису на курси для мобілізованих медиків приймаються на електронну адресу [email protected]

Водночас в регіонах цивільні лікарі, які придатні до військової служби, але не мають військової освіти, теж можуть звернутися на військові кафедри медичних вищих навчальних закладів. За чотири місяці навчання вони можуть здобути офіцерське звання для подальшого проходження служби в ЗСУ на профільних для себе посадах.

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Нагадаємо, раніше відома розвідниця Ярина Чорногуз висловила думку, що в Україні до 100 тисяч жінок могли б добровільно мобілізуватися на різні посади у війську.

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