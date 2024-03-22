«Країну чекає запит на нові обличчя»: Пелюховський про зміни у сприйнятті політики українцями

Лідер партії «Сила нації» Андрій Пелюховський у своїй статті «Політичне перезавантаження» приходить до висновку, що «старої держави, — тієї, яка була заснована у 1991 році, більше немає. Вона більш нездатна ефективно виконувати свої функції. Корупція, роздутість чиновницького апарату, неефективність інститутів влади, нульовий вплив на світові процеси, відсутність стратегії розвитку, а найголовніше — брехня та несправедливість, що панували протягом останніх тридцяти років, зробили Україну зразка 1991 року нежиттєздатним організмом, який потребує кардинальної перебудови».

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«Одночасно з'явився запит на абсолютно нову державу: інноваційну, впливову, авторитетну, логічно продуману, раціональну, з чіткими планами на середньострокову та довгострокову перспективу, державу з високими амбіціями у світі», — стверджує Пелюховський.

Як приклад він наводить Шарля де Голля, який за десять років після закінчення Другої Світової війни перезаснував Францію — проголосив «П'яту Республіку».

Нинішні політики, на думку Андрія Пелюховського, перестали відчувати суспільство, віддалилися від суспільства і тому країну чекає запит на нових осіб, нових політиків та нову якість політики. Прості громадяни мають запит на абсолютно іншу державу, з іншими політиками та з іншою системою взаємин.

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«Якщо ми говоримо про якісно нову державу, це означає, що в ній не повинно бути місця і для дискредитованих політиків, головною метою яких було не суспільне благо, а якнайшвидше присмоктатися до годівниці, до державного бюджету, до «схематозу», — додав автор.

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