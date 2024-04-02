Китайський гороскоп фінансів: кому пощастить у квітні

На Сході звикли всі події пов'язувати з гороскопами, в яких фігурує число 12. При цьому кожна цифра якого «прив'язана» до певної тваринки — це має відношення як до днів, так і до місяців чи років. До прикладу, сьогодні — день Вогняної Мавпочки, завтра буде день голосистого Півника і т.д.

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А відбувається все в рік Дракона, наступний місяць якого принесе щастя трьом знакам (тільки не зодіаку, а Східного гороскопа), пише видання «Хочу».

Кому ж пощастить у другому місяці весни?

Планети розташувалися так, що енергетичний портал фінансів благодатно буде проходити через три сузір'я.

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Кінь

Ваша праця була чесною, старанною та вчасною. Вами задоволене керівництво, тому не дивуйтеся, якщо будуть різні пропозиції, що стосуються нових контрактів та підвищення по кар'єрній сходинці. Будь-які зміни принесуть додаткові гроші.

Мавпа

Ви не боялися ризикувати, аби мати омріяні результати, і правильно робили. Час отримувати плоди своєї праці. Усі ваші ініціативи принесуть гроші, а нові знайомства та інвестиції відкриють чимало можливостей для успішного майбутнього.

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Кролик

У квітні — ваш зірковий час. Не бійтеся підписувати нові угоди та розширювати власну справу. Придумуйте нові ідеї, втілюйте в життя свої мрії та заводьте нові, вигідні знайомства. Корисно буде пройти додаткові курси. Вас чекають чималі прибутки.

А що принесе квітень знакам зодіаку, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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