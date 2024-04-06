Гра Зомбі-survival від компанії ArtDock увійшла до ТОП-1000 найочікуваніших на Steam

Невелика, але відважна інді-команда ArtDock з Молдови знову радує нас новими проектами. Незабаром світ здивує чергова гра компанії під назвою Last Hope Bunker: Zombie Survival. Можна вважати, що на цей геймінг-продукт чекає приголомшливий успіх. Адже вже зараз він увійшов до ТОП-1000 найочікуваніших ігор на Steam.

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Last Hope Bunker: Zombie Survival — нова пригодницька гра та зомбі-шутер, вихід якої запланований на 9 квітня 2024 року на Steam, GOG та Epic Games Store. Зомбі пропонує поєднання захоплюючого геймплею у пригодницькому стилі. Цей геймінг-продукт призначений для гравців віком від 14 років і старших, які точно зможуть належним чином оцінити всі переваги ігрового Зомбі-блокбастера.

У Last Hope Bunker: Zombie Survival гравці опиняються в спустошеному світі, в якому смертельний вірус за кілька років забрав величезну кількість життів. Під час гри геймери зіткнуться з головними NPC, кожен з яких має свою унікальну передісторію та здібності. Рятуючи цих персонажів та взаємодіючи з ними, гравці відкривають можливості крафту, які дозволяють добувати найкраще спорядження, зброю та боєприпаси, необхідні для виживання.



Кожна локація в Зомбі — це нові виклики та можливості: від небезпечних зон із зомбі-мутантами до безпечних ділянок, де можна відпочити та видобути цінні ресурси.

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Найближчим часом компанія ArtDock планує портувати Last Hope Bunker: Zombie Survival на консолі PlayStation, Nintendo і Xbox.

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Варто зазначити, що це не перше досягнення команди ArtDock в ігровому світі. У компанії вже був успішний кейс з грою SOS OPS!, яка вийшла у листопаді 2023 року на платформі Steam. Трохи згодом у SOS OPS! був реліз на GOG, а зараз гра готова до виходу на Epic Games Store.

Більше інформації на офіційному сайті компанії ArtDock: games.artdock.studio.

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