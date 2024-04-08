Допомагали росіянам підключити Запорізьку АЕС до «росатома»: у Харкові СБУ затримала проєктувальників

У Харкові СБУ затримала зрадників, які працювали на російського ворога. Кіберфахівці Служби безпеки в результаті оперативних заходів вийшли на шістьох колишніх посадовців проектних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський «росатом».

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За даними спецслужби, на замовлення корпорації з росії вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації російських атомних станцій. Йдеться про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

Крім того, представники «росатома» планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Зрадники мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.

СБУ затримала інженерів на етапі підготовки проєктної документації для агресора.

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Тим самим було зірвано спроби «росатома» отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проєктної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича — власника російської компанії, яка виконує підряди «росатома». Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту.

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До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проєктантам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім шістьом затриманим про підозру у пособництві державі-агресору.

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Зрадникам загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Сумах затримали ексрегіонала, який перейшов на службу до ворога. Зрадник наводив російські КАБи на військові об’єкти.

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