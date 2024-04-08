Наводив російські КАБи на військові об’єкти: в Сумах затримали ексрегіонала, який перейшов на службу до ворога

На жаль, Сумщина входить до числа українських регіонів, де ворог все активніше застосовує керовані авіабомби, що їх «наводять» на важливі об'єкти зазомбовані російською пропагандою місцеві мешканці.

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На щастя, один такий удар попередила Служба безпеки, затримавши «на гарячому» агента фсб, який проводив дорозвідку поблизу оборонної лінії на території регіону, аби встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ.

За повідомленням СБУ, в ході затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі».

Особу затриманого вже встановлено — ним виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

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«До уваги» російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим.

Наразі на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко висловив думку, що наступу ворога на Сумщину не буде, натомість окупанти тероризуватимуть населення.



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