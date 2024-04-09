Варто поговорити: як українці змінюють підходи до ментального здоров’я

У часи, коли Україна переживає надзвичайні випробування через повномасштабне вторгнення, питання ментального здоров'я стає гостро актуальним, як ніколи. Українці, переживаючи складні часи через військові дії, стикаються з величезним викликом у цій сфері. За даними ВООЗ, близько 9,6 мільйона українців потребуватимуть психологічної допомоги після війни. Водночас лише 2% українців повідомили про наявність діагнозу ментального розладу, у порівнянні з 25% у країнах, таких як Німеччина, Велика Британія та США. Це свідчить про величезний простір для розвитку психологічної допомоги та підтримки в країні.

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Відповіддю на цей виклик стали ініціативи українських підприємців та, власне, ініціативи держави, які пропонують новітні підходи до ментального здоров'я. Наукова спільнота України та іноземних країн об'єднуються на тематичних конференціях, присвячених персоніфікованій медицині, де представляють найсвіжіші методики в галузі психічного здоров'я. Це підкреслює стратегічний підхід до розв'язання проблеми, який виходить за рамки точкових рішень і прагне до системних змін.

На відміну від державних ініціатив, приватні ідеї підтримки ментального здоров’я почали розвиватися ще раніше. Стартап Rozmova, запущений за два тижні до повномасштабного вторгнення, став важливим ресурсом для тих, хто шукає психологічну допомогу. Зараз сервіс обслуговує 3 000 клієнтів щомісяця, працюючи на комісійній основі з психотерапевтами. Rozmova використовує маркетингові інтеграції для просування своїх послуг, співпрацюючи з відомими українськими блогерами та медіаплатформами, що допомагає зменшити стигму навколо психотерапії.

Ще одним значущим ресурсом допомоги собі став додаток Mind Port, заснований Наталією Грещук, підприємицею та громадською діячкою, яка відома також авторськими ретритами Obrani. Запуск Mind Port став відповіддю на зростаючу потребу в доступних та ефективних ресурсах для підтримки психічного благополуччя. Додаток використовує сучасні технології для надання користувачам доступу до широкого спектра методик, включно з медитаціями, дихальними вправами, техніками уважності та іншими практиками, спрямованими на зниження стресу, покращення концентрації та загального емоційного стану. Цими знаннями Наталя Грещук ділиться й у своїй книзі «Закони нового часу», де не лише пропонує курси для індивідуальної роботи, але й об'єднує спільноту однодумців, які прагнуть до особистісного зростання та покращення якості життя.

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Починаючи свою професійну кар'єру як стоматологиня, менторка вирішила не зупинятися на досягнутому та здобула другу освіту сертифікованого коуча International Coaching Federation. Це дозволило їй розширити свій вплив та зробити значний внесок у розвиток особистісного зростання та покращення якості життя людей. Нині Наталя на базі свого додатка Mind Port запустила безкоштовну програму «Діагностика вашого життя», що не тільки дає українцям можливість глибше зрозуміти власні емоційні та психологічні бар'єри, але й надає інструменти для їх подолання.

Також можна згадати й іншу команду українських айтівців, що розробили платформу Mindly для надання психологічної допомоги онлайн, метою якої є забезпечення доступу до професійної терапії для всіх українців. Платформа дозволяє користувачам отримувати довгострокову терапію від психотерапевтів, обраних через ретельний відбір. За короткий час існування Mindly вже має понад 300 000 зареєстрованих користувачів та базу із близько 1 200 психологів.

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Ініціативи українців у сфері ментального здоров'я демонструють, що системні зміни можливі, коли вони підкріплені інноваціями, стратегічним підходом та активною участю громадськості. Це відкриває нові перспективи для покращення здоров'я в Україні, роблячи психологічну підтримку не табуйованою, доступнішою та ефективнішою для всіх верств населення.

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