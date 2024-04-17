Без зарплат та відпусток: на яких умовах в Україні мобілізовуватимуть ув'язнених (відео)

В березні в парламент внесли проєкт закону щодо мобілізації засуджених, а тиждень тому Рада ухвалила його у першому читанні.

Про подробиці документу в ефірі «Радіо Свобода» розповіла народна депутатка Олена Шуляк.

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За її словами, не всім засудженим пропонується надавати право служити — не мобілізовуватимуть людей, яки вчинили тяжкі злочини. Наприклад, такі, що пов'язані з сексуальним насильством, вбивствами.

Ті, кому дозволять служити, проходитимуть фізичну та психологічну перевірку, медичну комісію. Із засуджених пропонується формувати окремі підорозділи, а не інтегрувати їх в діючі.

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«Усі ці люди стають на окремий облік, за ними відбувається окремий нагляд у межах адміністративного нагляду», — зазначила Шуляк та додала, что ця категорія військових не отримуватиме зарплатню й не матиме змоги брати щорічну відпустку.

До підписання контракту суд має розглянути можливість дострокового звільнення такої особи.

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Інтернет-користувачі по-різному поставилися до зазначеного проєкту закону — часто висловлювалися кардинально протилежні думки з приводу мобілізації засуджених.

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Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію, в якому немає положень щодо демобілізації.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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