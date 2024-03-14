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Україна

До Ради внесли закон про дострокове звільнення ув'язнених, які вирішили вступити до ЗСУ

9:32 14 березня 2024
Місце позбавлення волі

В Україні шукають нові підходи до мобілізації військовозобов'язаних та напередодні група народних депутатів зареєструвала проект закону за № 11079 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби договору під час особливого періоду». Станом на даний момент тексту документа на сайті парламенту немає, проте на офіційному Telegram-каналі Міністерства юстиції оприлюднили деякі його положення.

Так, зміни до законодавства мають на меті надати засудженим право на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання за умови укладання ними контракту з ЗСУ.

«У разі схвалення законопроекту, яке, впевнена, відбудеться незабаром, засуджені зможуть приєднатися до лав ЗСУ. А це тисячі людей, які можуть бути залучені не лише до бойових дій, а й до іншої важливої роботи, необхідної в українській армії», — прокоментувала новації заступник міністра юстиції Олена Висоцька.

При цьому в Мін'юсті нагадали, що чинне законодавство забороняє мобілізувати засуджених та людей із судимістю навіть за їхнім бажанням.

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Нагадаємо, раніше член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Вениславський заявляв про можливість призову з мобілізації громадян, які перебувають у місцях позбавлення чи обмеження волі, за їхньою добровільною згодою.

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