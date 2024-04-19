Сьогодні, 19 квітня, 67 років виповнилося б Валерію Баранову. Людині, яку знає кожен бердянець. Людині свого міста, справжньому його символу. Валерій Олексійович пішов з життя 5 травня 2023 року. Яка, як і кожен бердянець, мріяла знову дихати у рідному місті на повні груди.

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Валерій Олексійович народився у Бердянську, закінчив місцеву школу і, здобувши вищу інженерну освіту, повернувся працювати у рідне місто. Працював на заводі Южгидромаш, в органах місцевого самоврядування. Вже за незалежності України обирався народним депутатом.

Бердянці чотири рази довіряли Валерію Баранову управління своїм містом. Його обирали мером у 1998, 2002, 2006 і 2020 роках. Нагороджений численними державними нагородами, повний кавалер Ордена «За заслуги».

Містяни його добре знали і довіряли. Разом із ним пішла ціла епоха. Його колеги, виборці, друзі і знайомі називали його людиною Легендою, цінували його за людяність, надійність, доброту, напрочуд рідкісне почуття гумору.

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В останній рік життя Валерій Олексійович найбільше хотів знову побачити рідне місто вільним і квітучим під жовто-синім стягом. Найкращою пам’яттю і шаною за десятиліття служіння Бердянську є наближення його найскорішої деокупації та повернення до нормального життя.

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