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Події

У Бердянську висадили в повітря колабораціоністку, відповідальну за «вибори» путіна в Запорізькій області (відео)

15:35 6 березня 2024
Ліквідація колаборантки

В окупованому Бердянську Запорізької області підірвали колабораціоністку, яка займалася організацією російських «виборів». Про це повідомив колабораціоніст Володимир Рогов.

За його словами, вранці 6 березня під транспортний засіб (автомобіль ЗАЗ 1102 «Таврія») жінки було закладено саморобний вибуховий пристрій. Коли зрадниця сіла до салону автомобіля він спрацював. Від отриманих травм вона померла у медичній установі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно пролунали вибухи в окупованому Маріуполі.

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