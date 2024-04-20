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Справу Шабуніна щодо ухиляння від служби в армії саботують, — журналіст

12:41 20 квітня 2024
Володимир Бойко

Розслідування кримінального провадження щодо ухиляння від військової служби керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна саботують вже понад 4 місяці. Про це заявив журналіст Володимир Бойко.

Він зазначає, що кримінальне провадження щодо Шабуніна було зареєстроване за його заявою ще у грудні 2023 року. Але відтоді справа не рухалася. Тож у квітні 2024 року суд зобовʼязав територіальне управління ДБР у Києві невідкладно розпочати досудове розслідування про самовільне залишення Шабуніним місця служби.

Бойко припускає, що таке затягування повʼязане з тісним знайомством Шабуніна із заступником директора ДБР Романом Олефіренком. «Це, часом, не ви наказали не розслідувати справу відносно Шабуніна й навіть заборонили йому (слідчому. — прим.) виконувати рішення суду?» — цікавиться Бойко.

Він заявив, що їх начебто познайомив колишній директор НАБУ Артем Ситник, з яким Олефіренко не просто приятелює, а й має квартиру по сусідству в центрі Києва.

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Нагадаємо, ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

Раніше ексміністр охорони здоров’я Уляна Супрун визнала, що робота українських антикорупціонерів на Заході зіграла проти інтересів України під час війни. І саме через це партнери зараз не надають нашій державі зброю.

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