АРМА виправдовується через обвинувачення в дискредитації процесу управління заарештованим майном

Глава Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума провела пресконференцію, де намагалась виправдатись через звинувачення у дискредитації процесу управління заарештованим майном. Як повідомлялось раніше, ТОВ «ЖК «Воздвиженка» (ЖКВ), один з найефективніших управителів АРМА, заявило про загрозу інституту управління заарештованими активами через дії агентства. Наявні ризики, за словами представників ЖКВ, можуть привести до того, що підсанкційні російські громадяни зможуть повернути фактичний контроль над заарештованими активами в Україні. Представники ЖКВ публічно звернулись до президента, уряду та РНБО з проханням врегулювати цю критичну ситуацію.

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Олена Дума заявила, що процес управління заарештованим майном реалізується прозоро, а «команда голови АРМА, її заступники, стали як ціллю ботів, анонімних телеграм-каналів». Журналістів цікавило ширше коло запитань, тож голову АРМА запитали про корпоративні права IDS Group, що володіє ТМ «Моршинська», та чому до сьогодні АРМА не змінила підконтрольне Фрідману керівництво цієї компанії. Олена Дума послалась на складнощі законодавства, але не пояснила, чому АРМА не бере до уваги ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 23.05.2023, де прямо вказано, що агентство не повинно погоджувати свої дії з власниками корпоративних прав IDS Group. Як повідомляли ЗМІ, зараз АРМА звернулось до Верховної Ради, щоб депутати ухвалили окремі зміни до закону в частині управління корпоративними правами без необхідності погодження рішень із власниками в росії. Але такі дії агентства, сказано в заяві ЖКВ, «свідчать або про нерозуміння своєї компетенції, або про її свідоме ігнорування, оскільки вже зараз не треба чекати жодних нових законів для контролю над арештованими російськими активами».

Також Олена Дума не змогла пояснити, чому АРМА продало 1,5 тисячі тонн заарештованого скрапленого газу «Укрнафта» за ціною нижче на 20% від ринкової. За її словами, весь процес продажу проходив на майданчиках Prozorro, але така відповідь не змогла пояснити втрати для держбюджету.

Ба більше, 11 серпня 2022 року на сайті Офісу Генпрокурора опубліковано повідомлення про те, що за клопотанням прокурорів ОГП заарештовано та передано до управління АРМА понад 1500 тонн зрідженого газу орієнтовною вартістю 83,8 млн грн. Майже через два роки зазначений газ, який першочергово оцінювався у 83,3 млн грн, продали на 30 млн грн дешевше.

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