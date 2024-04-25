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Суспільство та люди

Біженці та ТЦК: у Міноборони зробили важливу заяву

15:38 25 квітня 2024
Мобілізація в Україні

В Україні триває загальна мобілізація. Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що ТЦК за кордоном не працюватимуть і не вручатимуть повістки.

Також він заявив, що е-кабінет, через який можна оновити військово-облікові дані, має запрацювати в червні.

«Таким чином, можна буде завантажити туди якусь інформацію. І буде підтягуватися туди інформація з різних державних реєстрів в цей реєстр. І тпким чином цей сервіс стане зручним для великої кількості громадян, які вже звикли жити за допомогою смартфону або ноутбуку, планшету. Тому я думаю, що це дуже зручно має бути», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», крім повісток, військовозобов’язаним чоловікам надсилатимуть ще один документ.

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