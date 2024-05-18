Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що субота, 18 травня, буде досить продуктивним днем.

Цього дня можливе досягнення перших успіхів у різних починаннях, а підтримка старих друзів буде значною і корисною. «Передбачаються сприятливі збіги та приємні новини», — йдеться в гороскопі, складеному пані Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні не слід виявляти надмірну впертість і виставляти її напоказ перед оточуючими, оскільки це може негативно позначитися на відносинах із близькими людьми, а також з колегами та партнерами. Натомість, цей день надає відмінну можливість для очищення організму. Наприклад, можна провести день на натуральних соках, фруктах та овочах, що не тільки буде корисним, а й додасть багато сили та енергії.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям рекомендується уникати поспіху через можливі помилки, в той же час вам вдасться успішно вирішити навіть найскладніші завдання, особливо в галузі фінансів. В другій половині дня можуть виникнути деякі труднощі, які потребують виправлення помилок інших людей.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вам не варто відкладати вирішення важливих завдань, оскільки це може призвести до погіршення ситуації. Разом з тим ви зможете завести нові корисні знайомства. У цей день варто подумати про заняття фітнесом і записатися на них регулярно.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків цей день може завдати дрібних неприємностей, але не повинно статися нічого серйозного. Вдалі покупки та вигідні угоди можуть принести значний дохід. Однак не рекомендується проводити експерименти із зовнішністю.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам рекомендується у цей день відпочити та розслабитись, щоб відновити сили та енергію. Емоційне тло сприятливе, проте варто бути обережним, щоб уникнути зайвих слів і конфліктів, особливо з близькими. Можливо, повернутися до старого хобі або зайнятися справою, яка приносить радість. Також варто звернути увагу на харчування та, можливо, приступити до дієти для покращення самопочуття.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів в першій половині дня буде корисно зайнятися навчанням або аналізом інформації, оскільки від цього можна отримати користь. У другій половині дня слід приділити час близьким та провести його у спокійній обстановці, наприклад, за переглядом фільму (або прослуховуванням української музики).

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам варто чекати приємних ділових і дружніх зустрічей, на яких ви зможете справити гарне враження і, можливо, навіть знайдете нові відносини. Вечір буде добре провести у приємній компанії та втілити цікаві ідеї.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів сьогодні сприятливий день для досягнення поставленої мети завдяки вмінню знаходити спільну мову з людьми. Увечері можливі приємні сюрпризи від партнера і провести його можна з коханою людиною.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня Стрільці можуть покладатися на свою інтуїцію, але не варто забувати і про логіку. Нові знайомства принесуть корисну інформацію, яка допоможе досягти поставленої мети. Однак у другій половині дня може виникнути багато справ, і вас доведеться постаратися керувати своїм часом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги не бояться численних справ цього дня і навіть готові взятися за нові складні завдання. Їхній ентузіазм та відкритість допоможуть завести нових друзів, а приємні новини у другій половині дня піднімуть настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв день буде напруженим, але плідним. Ви зможете успішно виконувати безліч завдань та знайти надійних партнерів для спільної роботи. Важливо бути уважними через можливі помилки.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам краще відпочити та розслабитися у цей день, уникаючи складних та серйозних завдань. Експерименти із зовнішністю можуть бути успішними, наприклад, зміна зачіски або фарбування волосся



Вечір не тільки Дівам, а й представникам всіх знаків Зодіаку рекомендується присвятити переглядам фільмів та прослуховуванням української музики — це добре вас потішить та підніме настрій.

Зі свого боку «ФАКТИ» можуть рекомендувати до перегляду нові кліпи SKYLERR та Ann in Black, а також фрагмент з відео про те, як знімалися ці кліпи на Івано-Франківщині.

Ось, зокрема, кліп «Потяги-дороги».

Та «Жінка».

А з ними — розповідь про те, як знімалися кліпи під час поїздки наших зірок на Західну Україну.



Звичайно, там не було BRYKULETS & Wellboy, які блукали по Києву, імітуючи зйомки нового відео.

І нашої знаменитої провідниці, яка запалювала в Києві своєю «Чітою-дрітою».

і (навіть страшно подумати!) зазіхнула на на «Марію Терезу»!

Звичайно, це не всі новинки шоубізу, продовження огляду буде у обідньому гороскопі.

А поки що нагадаємо, що й просто зараз.

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