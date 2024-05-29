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Події

У Києві відкрили стрілянину на ринку, одна людина поранена: перші подробиці (фото)

12:54 29 травня 2024
Пістолет

Поліцейські, які нещодавно у Броварах затримували чоловіка, який напідпитку кидався на правоохоронців зі зброєю, затримали зловмисника, який поранив перехожого в Оболонському районі столиці.

У відділі комунікації поліції Києва повідомляють, що зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ринку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі, то дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли.

Фото поліції

Одна з куль влучила у груди 53-річному чоловіку. Постраждалого госпіталізували до лікарні, а порушника — місцевого мешканця 1989 року народження — поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у фігуранта пристрій для відстрілу гумових куль «Форт» та стріляні гільзи.

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Фото поліції

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Раніше у Закарпатті правоохоронці затримували зловмисника, який зі зброєю увірвався до магазину і, погрожуючи продавчині пістолетом, вимагав безкоштовно дати йому випивку.

Фото поліції

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