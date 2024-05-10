У Броварах кримінальний авторитет зі зброєю напав на поліцію прямо в ресторані: про кого йдеться

У Броварах правоохоронці затримали чоловіка, який кидався на поліцейських і погрожував їм зброєю. Перед тим він плюнув правоохоронцеві в обличчя. Все відбулося на веранді ресторану. Цим чоловіком виявився відомий місцевий кримінальний авторитет. Про інцидент Нацполіція повідомила у Facebook 9 травня. У відомстві зазначили, що ввечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство в закладі Zveroboy club.

ВІДЕО ДНЯ

«Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, почав кидатися на поліцейських, зрештою дістав зброю та погрожував правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка та вилучили зброю», — йдеться у повідомленні.

Як пишуть ЗМІ, нападником виявився Віктор Журавель — так званий кримінальний авторитет, відомий як Виха, або Вихоня.

РЕКЛАМА

Раніше Журавель «прославився» після стрілянини в Броварах у травні 2020 року. Прямо посеред житлового кварталу він із групою людей влаштував тоді справжню бійню. Троє людей отримали поранення, мешканці навколишніх будинків в шоковому стані обривали лінію 102. У сутичці було задіяно близько сотні людей — офіційно це назвали «конфліктом між перевізниками». Насправді ж то був нахабний бандитський наїзд. Кримінальники «кришували» нелегальні перевезення й просто вирішили витіснити конкурентів.

Членів організованої злочинної групи «Журавлі» і самого Віктора Журавля тоді затримали. Виха отримав підозру в бандитизмі та замаху на умисне вбивство.

РЕКЛАМА

Але участь у цій справі та офіційна підозра не завадили кримінальному авторитету залишитися на волі. Ба більше, після початку повномасштабного російського вторгнення, як писали ЗМІ, Журавель потрапив до броварської ТрО. Під прикриттям війни Виха начебто почав продавати зброю кримінальникам і навіть налагодив схему нелегальної торгівлі озброєнням.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено підозри в хуліганстві, погрозі вбивством поліцейському та завданні тілесних ушкоджень поліцейському. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

РЕКЛАМА

Вражає безкарність, зухвалість та повна зневага до закону і суспільних норм затриманого. Цікаво, після скандального випадку в ресторані, який потрапив у мережу, Журавель так само безкарно «полетить» на волю?

На фото у заголовку: Віктора Журавля затримали під Києвом / Колаж: «Главред», фото: скриншот відео

94

Читайте нас у Facebook