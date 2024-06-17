«Чи є запасний план, окрім сторічної війни, коли у нас буде лише два варіанти — загинути або втікати?»: блогер звернувся до влади

В очікуванні результатів саміту в Швейцарії журналіст і блогер Рауль Чилачава у своєму пості в Facebook закликав владу України до більш серйозного та відповідального підходу до управління країною та ведення війни, а також до справжньої мобілізації зусиль всіх верств суспільства задля перемоги.

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«Знаєте, що вкурвлює більше за усе? ЗСУ та український народ своєю кров’ю та своїми життями виграли для держави час, для того, щоб вона провела реформи, вивела бізнес з тіні, збудувала оборону, розподільну електрогенерацію, але наші державні мужі замість економіки запропонували нам сумнівні тези Гетманцева про скубаних гусей, каву в Ялті та перемогу над урукхаєм на полі бою без залучення усього потенціалу країни.

Ми навіть мали шанс створити з великої радянської армії велику армію західного зразка але і тут усе було не на часі…

Що буде далі? Зараз ми усі слідкуємо за наступом урукхая та Глобальним самітом миру у Швейцарії. В найближчі тижні ми зрозуміємо, що з цього вийшло: «саміт нічого» чи крок до перемовин з рф, де зі здичавілими буде розмовляти не тільки Україна, а велика частина країн світу.

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Якщо це буде «саміт нічого» — війна продовжиться. І тоді я хотів би почути від Заходу та наших керманичів просту відповідь на просте питання: чи плануємо ми і надалі нанести поразку здичавілим на полі бою? Чи є у нас запасний план, окрім сторічної війни, коли у тебе буде лише два варіанти — загинути чи втікати?

Якщо це буде реальний саміт миру, мені дуже б хотілося зрозуміти, а що світ робитиме, якщо на усі вимоги колективного заходу дідуган кабаєв відповість — ні?! А потім продовжить скидати КАБи на українські села та міста?

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О, я ще забув про загальну мобілізацію. Вона була можлива в перші тижні війни. Табличка на офісі «квартал закрито — усі пошли на фронт! Перша депутатська штурмова. Податкові ескадрони смерті на скубаних гусях. ТРО Київрада на броньованих евакуаторах. Москітний прокурорський флот атакує Крим на морських дронах, наспіх перероблених з лакшері яхт. На білому ГУРівському роллс-ройсі Червоненко з золотим пістолетом. За ними з хоругвами «Космополк» та «Три сокири» рушають у бій ошелешені від хоробрості еліт звичайні піхотні полки зі студентів, журналістів, викладачів, гіпсокартонщиків та ріелторів. Картину б яскраво доповнили юні кріптомільйонери на власних винищувачах від Феррарі та Ламборгіні.

Ми могли це зробити без зарплат військовим і взагалі без зарплат і відповідно комуналок. Усі працюють за їжу та туалетний папір від партнерів але заради великою мети — розгромити урукхай, захопити Газпром і потім збудувати нову велику країну де еліта заплатила криваву ренту і змішала свою блакитну кров з червоною плебейською. У наших еліт був шанс довести нації, що існують ще в світі благородні феодали, які мають право не тільки обдирати свиноробів, але й померти, захищаючи це право. Еліти традиційно обісцялися. На цьому сеанс загальної мобілізації закінчено. Уважно слухаємо історію, як син мільярдера платить 20 тисяч на місяць і наближає нашу перемогу, як може і просто, як кажуть, на усі гроші".

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