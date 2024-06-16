Саміт миру у Швейцарії: що передбачає підсумкове комюніке і які країни його не підтримали

Другий день міжнародного саміту миру, що проходить у Швейцарії, присвячений виробленню єдиної позиції країн, що зібралися, пише BBC News.

Так, у ніч із суботи на неділю агентство Рейтер опублікувало чернетку фінального документа, яку, за його інформацією, учасники мають випустити за підсумками саміту.

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Опублікована чернетка — ще не фінальне комюніке. За словами джерел в українській делегації, зараз у кулуарах триває обговорення спільної заяви — і вона буде відкрита для приєднання держав, які не брали участь у швейцарському саміті.

Це підтвердив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання журналістів у Швейцарії. Він також сказав, що Україна не відмовляється від переговорів із росією — але не мовою ультиматумів.

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«Ми також розуміємо чудово, що настане момент, коли треба буде говорити з росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо росії говорити мовою ультиматумів, як вона зараз говорить», — сказав Кулеба.

Чернетка, отримана Рейтер, посилається на резолюції ООН, які засуджують російське вторгнення в Україну, підкреслює неприйнятність розв'язання війни і порушення територіальної цілісності суверенних держав, у тому числі України, і говорить про «війну, що триває, російської федерації проти України».

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Документ також:

- закликає до передачі Запорізької АЕС під контроль України;

- називає неприйнятною загрозу використання атомної зброї у війні проти України;

- закликає до вільного переміщення українських сільгосппродуктів через Азовське та Чорне море та засуджує напади на торгові судна та блокування доступу до портів;

- Закликає до обміну військовополоненими та повернення в Україну всіх дітей та інших цивільних осіб, затриманих незаконно.

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Представники української делегації на саміті розповіли журналістам, що задоволені досягнутими формулюваннями. Вони говорили за умов анонімності, оскільки не уповноважені коментувати події.

Тим не менш, у чернетці комюніке відсутні важливі елементи «формули миру» Зеленського, такі як виведення російських військ з території України та компенсація завданих війною збитків.

Як повідомляє Радіо Свобода, підсумкове комюніке Глобального саміту миру у Швейцарії підписали 80 країн та чотири організації.

Видання опублікувало список країн, які підписали спільне комюніке.

Зазначається, що серед тих, хто не підписав документ, — Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та ОАЕ.

Як писали «ФАКТИ», Китай проштовхує конкуруючий мирний план щодо України перед самітом у Швейцарії.

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