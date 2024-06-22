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Події

Біженок із України змушували займатися проституцією в Іспанії: поліція затримала злочинну групу (фото, відео)

12:40 22 червня 2024
в нічному клубі

Українці, які рятуються від війни за кордоном, часом потрапляють у трудове або сексуальне рабство.

Навесні цього року поліція Іспанії ліквідувала злочинну мережу, яка діяла на ринку секс-послуг. Ділки експлуатували українок й примушували їх до проституції.

Як повідомляє europol.europa.eu, група торгівців людьми діяла з 2020 року. Жінок вербували в інтернеті, переважно через платформи соціальних мереж, представляючи себе менеджерами кадрової агенції.

Потенційних жертв заманювали пропозиціями роботи у хостелах та клубах. А потім експлуатували жінок, переважно українок, а також громадянок Білорусі.

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У статті йдеться про клуб проституції в Ель-Ехідо (Альмерія), Іспанія. Торговці людьми туди також привозили жертв з туристичними візами, обіцяючи законну роботу в індустрії розваг і туризму.

У зв’язку з війною в Україні, українських дівчат, які отримали документи на тимчасовий захист та дозвіл на проживання в Іспанії, нещадно експлуатували, примушували займатись проституцією.

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Постраждалі жили у трьох будинках керівника нічного клубу. Ізолюючи жертв від решти суспільства, торговці людьми намагалися мінімізувати ризик виявлення поліцією або втечі жінок. Вони повністю контролювали та експлуатували жертв.

В результаті експлуатації великої кількості секс-рабинь злочинна група отримала величезні доходи.

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Поліція Іспанії спільно з Європолом провела 5 арештів осіб, причетних до сексуальної експлуатації українських біженців.

Більш детально про те, як українські біженки потрапляють у сексуальне та трудове рабство, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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