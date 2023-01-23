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Світ

Українські біженці потрапили у трудове рабство в Іспанії: заарештовано десятки людей

17:08 23 січня 2023
Європол

Українці, які рятуються від війни за кордоном, ризикують стати жертвами торговців людьми. Напередодні поліція Іспанії повідомила про ліквідацію незаконної мережі, яка експлуатувала українських біженців.

За інформацією euronews.com, злочинне угруповання відправило співгромадян працювати на підпільні тютюнові фабрики.

В рамках розслідування було заарештовано 27 зловмисників. Поліція вилучила десять тонн тютюну та 3,5 мільйона пачок цигарок на суму майже 37,5 мільйона євро. За даними поліції, три фабрики, розташовані у виноробних регіонах Ла-Ріоха, Севілья та Валенсія, були оснащені «передовими технологіями» і могли виготовляти 540 тисяч пачок цигарок на день.

«У мережі працювали українці, які приїхали до Іспанії нелегально або як прохачі притулку. Вони жили на фабриках, «втиснуті у збірні будинки, і не могли покинути приміщення, щоб їх не виявили, працюючи понаднормово», — йдеться у заяві поліції.

Ексклюзивний матеріал «На вулиці не залишишся. Дамо і квартиру, і роботу»: як українські біженки потрапляють у сексуальне та трудове рабство" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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