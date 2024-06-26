Вийшов на станції «Гідропарк» і зник: у Києві вже пів року розшукують людину (фото)

У Києві вже майже пів року шукають зниклого безвісти Довгого Анатолія Миколайовича. 67-річний чоловік зник в районі станції метро «Лівобережна». Він повертався з роботи та вийшов на станції «Гідропарк», щоби прогулятися, й рухався у напрямку моста Патона. Про це «ФАКТАМ» повідомили у родині Довгих.

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«Він повертався з роботи. Вийшов на станції „Гідропарк“. Був один дзвінок, і потім пропав. До сьогоднішнього часу ніхто його не бачив. Пошуки поліції, водолазів результатів не дали», — каже його дружина.

Довгий Анатолій Миколайович

За словами дружини, чоловік поводився незвично: сказав, що гуляє з собакою, проте пес знаходився на той момент вдома.

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«Я спитала: „Де ти? Стій на місці — зараз приїду за тобою“. Але він поклав слухавку й відтоді зник», — додала вона.

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Можливо, чоловік втратив пам'ять і зараз знаходиться або в Києві, або в будь-якій іншій частині України, просто не знаючи, хто він.

Тому для того, аби Анатолія повернути додому, де на нього чекає родина, потрібна допомога українців.

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Тож просимо всіх уважно подивитися на фото й в разі впізнання цієї людини терміново звернутися за телефонами:

+380 93 192 2245 (Друг родини Володимир)

Або 102

Або +38 093 586 86 50 (Станіслав, адвокат дружини зниклого)

Опис Довгого Анатолія Миколайовича

Середньої статури, має сиве волосся, зріст 167−170 см. Був одягнений у картуз тканинний темно-сірого кольору, шарф темно-зелений в клітинку, куртку чорну зимову з плащівки, синій светр та джинси темно-синього кольору.

Із собою мав сумку для ноутбука з поліестеру з документами у форматі А4, барсетку фірми Tommy Hilfiger, в якій був павербанк, дріт для телефону, паспорт, права, пропуск Vodafone на ім’я Довгий Анатолій Миколайович, телефон Samsung Galaxy S9+ чорний в чохлі.

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