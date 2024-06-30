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Події

У Києві знову подвійне самогубство підлітків: що відомо

13:57 30 червня 2024
Самогубство

В Києві, де нещодавно вночі підірвали гранату, у ніч на 30 червня двоє дітей випали з 16 поверху будинку по вулиці Жилянській. Школярі загинули на місці. Причини нещастя вже з'ясовують правоохоронці, повідомляє «Україна на часі».

У поліції журналістам підтвердили, що обоє дітей — хлопець та дівчинка — загинули. Правоохоронці та слідчі вже працюють на місці події.

У соцмережах також додають, що діти були однокласниками. Вони обоє завершили навчання у восьмому класі. Школярі 2009 року народження.

«Трагічна новина надійшла вночі з вулиці Жилянської. Тут сталося падіння з висоти (вистрибнули/впали або допомогли) житлового будинку двох однокласників — хлопця та дівчини. Відомо, що вони ходили у 8 клас. Що саме стало причиною цієї трагедії мають встановити правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє Telegram-канал «Київ Times», самогубство скоїли хлопець і дівчина вчора ввечері близько 22:00. Перед тим, як зробити непоправне, на стіні вони написали дату 29.06.2024 і розписалися під нею. Також вони зняли взуття, а неповнолітня ще зняла свій ланцюжок і виклала його у формі серця на парапеті загального балкона, з якого й стрибнули.

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Як писали «ФАКТИ», 2 жовтня 2023 року в Києві брат і сестра 2005 і 2006 років народження зістрибнули з багатоповерхівки у Дніпровському районі.

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