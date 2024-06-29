В Києві на Троєщині вночі підірвали гранату: пошкоджено 11 автомобілів

В Києві почастішали випадки підриву гранат. Так, вночі 29 червня поліцейські затримали порушника, який підірвав гранату на Троєщині.

Про це йдеться у повідомленні поліції.

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Вибухом було пошкоджено одинадцять автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

«Сьогодні близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Нею виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців „Корд“ затримали за місцем мешкання», — йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

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«За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 — хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу», — додали в поліції.

За вчинення такого кримінального правопорушення законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Чехії ухвалили вирок українцю, який підірвав петарду в інтимному місці дружини. Смерть жертви від крововтрати не настала лише завдяки своєчасній та висококваліфікованій медичній допомозі. У висновках експертів сказано, що обвинувачений повністю усвідомлював свої дії.

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