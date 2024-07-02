Готуйтеся до містики: на що чекати від ретроградного Нептуна і на які знаки зодіаку він вплине найбільше

Астрологи, які дали поради всім знакам зодіака на поточний тиждень, попереджають, що Нептун, планета містики та ілюзій, переходить у ретроградну фазу в знаку Риб.

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Як пишуть «Новини Планети», цей транзит обіцяє максимальне використання енергії Нептуна. В астрології Риби символізують сни, духовність і зв’язок з невидимими світами. Нептун, як управитель цього знаку, нагадує чарівника, психолога і містика, що занурює нас у глибокі емоційні стани, необхідні для нашого духовного зростання.

Отже, з 2 до 7 липня можна очікувати на глибокі емоційні переживання та містичні одкровення. Цей транзит змусить нас звернути увагу на приховані емоції та витіснені мрії. Нептун, як планета містики та ілюзій, у цей період намагатиметься допомогти нам усвідомити наші справжні почуття та наміри.

У ретроградній фазі планета максимально наближається до Землі, що посилює її вплив на наші почуття і сприйняття. Ретро Нептун може викликати сплеск містичних одкровень, незвичайних снів і явищ, які дадуть нам підказки та нові погляди на життя. Особливо потужним буде повний місяць 18 вересня, що обіцяє емоційний шторм та цунамі почуттів.

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Протягом цього періоду Нептун діятиме як Ловець снів, притягуючи дивні та незрозумілі події, що нагадуватимуть нам нічні мрії. Можливі зустрічі з людьми з минулого, які відкриють нам новий погляд на них, наче завіса міражів зникне, і все стане очевидним.

Зазначається, що ретроградний Нептун найбільше вплине на Риб, оскільки його транзит проходить через їхнє сузір’я. Цей період змусить їх частіше звертатися до минулого, можливо, повертаючись до старих образів або іміджів. Риби також глибше досліджуватимуть свої емоційні переживання.

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Для Дів цей ретроградний транзит також буде значущим, оскільки змусить їх серйозніше ставитися до питань стосунків, емоційної відповідальності та обов’язків у парі. Це означає, що їм доведеться зняти рожеві окуляри і навчитися бачити своїх партнерів такими, якими вони є. В іншому випадку вони ризикують потрапити в пастку нерозділеного або трагічного кохання.

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А ukr.media розповідає про Нептун у Рибах за версією карт Таро. Серед арканів Таро найкраще описує знак Риби аркан Місяць, що відповідає за несвідому людину і належить до тієї жіночої іпостасі жінки, яку називають Великою старою. У неї сріблясте волосся — символ мудрості та досвіду, який вона проживала все життя і проникливий погляд — вона бачила як з'являється життя, і як приходить смерть. Вона знає про ті страхи і демони, палкі фантазії і глибокі переживання, які знайомі поки не всім через вік. Саме тому карта Місяць втілює інформацію про найнесвідоміші бажання — те, що ховається під покровом ночі, снів та роздумів.

У Таро Нептуну відповідає карта Повішений — візіонер, який приходить до усвідомлення через нерухоме споглядання реальності під незвичним кутом. Поєднуючи ці дві карти, можна сміливо сказати, що ці два аркани обіцяють процес дозрівання якогось глибокого розуміння для кожної людини. І в результаті це може стати емоційним зціленням травм психіки, які могли бути пов'язані з материнською лінією роду.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, на яких у липня очікуватиме фінансовий успіх.

Фото Pixabay

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