Ретроградний Плутон може змінити життя цих п'яти знаків зодіаку

Не встиг Меркурій завершити рух своєю орбітою у зворотньому напрямку (він перебував у ретроградному стані до 25 квітня), як невдовзі ретроградним стане Плутон — планета глибинних трансформацій, переродження особистості.

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Щороку Плутон починає ретроградний рух приблизно в той самий період і триває це більше 4-х місяців. Цього року — з 2 травня по 12 жовтня, інформує Ukr.Media. Він починає свій рух у Водолії, а у вересні перейде у сузір'я Козерога. Саме тому наступні 5 знаків зодіаку найсильніше відчуватимуть вплив ретроградного Плутона.

Козеріг

Козероги звикли жити своєю роботою. Якби це було можливо, вони будували б особисте життя зі своїми проектами. Проте всіх грошей світу не заробити, і про це Вам чемно нагадає мудрий Плутон. Можлива зміна у фінансах спричинить зміни і в самооцінці, самовідчутті, прийнятті свого «я». Пам'ятайте, Ваша працездатність — чудова та виняткова риса, проте турбота про себе дозволить Вам бути більш продуктивними. Вам би не хотілося пропустити цікавий проєкт через проблеми зі здоров'ям, чи не так?

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Телець

Для Тельців настає час проявити себе у повній красі на роботі! Ретроградний Плутон розпочне свій рух у Вашому 10 будинку визнання та соціального статусу. Ви чітко побачите свої цілі та орієнтири, а також зрозумієте, як ефективніше досягати бажаного на роботі.

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Однак будьте уважні у розмовах з колегами: не дозволяйте собі задирати ніс надто високо, інакше таємні заздрісники швидко придумають план щодо Вашого «упокорення».

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Лев

Серйозні зміни торкнуться Вашої сфери довгострокових відносин. Якщо Ви вже перебуваєте у відносинах, то вони будуть піддаватися безлічі перевірок Всесвіту. Якщо ж Ви самотні, то з'явиться можливість зустріти кармічного партнера.

Не в кожну справу треба кидатися без роздумів. Іноді краще «притримати» себе та зважити всі плюси та мінуси.

Скорпіон

Сильний вплив Ретроградного Плутона відчуватимуть і Скорпіони, адже Плутон — одна з їхніх планет-управителів. Вам слід згадати своє дитинство: щасливі і не дуже моменти. Ви можете проходити через схожі ситуації, що й у свої юні та шкільні роки. Візьміть відповідальність за своє життя. Пам'ятайте: те, що було, вже минуло, тепер Ви є доросла людина і можете по-іншому реагувати на схожу з дитинства ситуацію.

Водолій

2024 рік — один із найважчих для Водоліїв. Багато циклів підходять до свого завершення. Настав час для нової ери! Цього року Ретроградний Плутон розпочинається у Вашому знаку Зодіаку. Ваша самооцінка, «его» та особистість загалом пройдуть перевірку на міцність від Плутона. У вересні чекайте на отримання великої кількості «інсайтів» і підказок від Всесвіту: Ретроградний Плутон перейде у Ваш 12 будинок.

Про те, як середина весни змінить життя знаків зодіаку, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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