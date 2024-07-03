Знову скандал в Одесі: лікаря-ветерана війни «послали» через протези

Схоже, в Одесі однією з «ознак» міста стає намагання слідувати правилу «ні дня без скандалу»: невдовзі після «мовних суперечок» лектора зі слухачами «прославитися» вирішив відвідувач ветеринарного закладу, який ні за ні про що образив лікаря-ветеринара.

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Чоловік із собакою прийшов до лікаря і облаяв його, бо той не встав з крісла, щоб ретельно оглянути пуделя. Виявилося, ветеринар має протези, оскільки є колишнім військовим.

На відео видно, як відвідувач клініки зайшов у кабінет із собакою і сів біля столу лікаря. Він почав пояснювати, що непокоїть домашнього улюбленця. Секунд через 20 після появи у приміщенні клієнт запитав ветеринара, чи може він встати з крісла та оглянути пуделя.

Лікар відповів, що не може, і повернувся тулубом до клієнта, демонструючи протези на обох ногах. Це стало тригером для чоловіка, який миттєво вскочив з місця і грубо сказав: «Пішов на**й». Після грубощів різко вийшов із кабінету, залишивши ветерана війни в шоці від такої поведінки.

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Відео швидко облетіло Інтернетом і викликало обурення суспільства.

Кадри з камери опублікував майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим «Мосе» Жорін в власному Telegram-блозі.

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Військовий назвав відвідувача клініки «неадекватним» і зазначив, що якомога більше людей повинні побачити, як деякі унікуми реагують на покалічених війною службовців.

«Будь-які подібні випадки — тим більше, коли людина з пораненнями — мають каратись не самими ветеранами та військовими, а в першу чергу українським суспільством. Має виховуватись максимальна нетолерантність до таких уй***ків», — констатував Максим Жорін.

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Деякі коментатори під постом військового зазначили, що реакція на протези лікаря дивна і може свідчити про прихильність до «руського міра». Хтось стверджує, що подібне відношення є показовим і досить розповсюдженим серед українців.

Згодом стало відомо, що ситуація виникла вранці 3 липня в одеській клініці «Айболит». Герой відео — лікар-ветеринар Олексій Притула, який долучився до Збройних сил влітку 2022 року, а поранення отримав під час наступу на Лиман (Краматорський район) 30 вересня.

Чоловік також опублікував відео на власній сторінці в Instagram і зазначив, що повернення інвалідів війни до цивільного життя не проходить спокійно.:

«Зі мною це одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю „людину“ вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно», — вказав він.

Олексія максимально підтримали підписники в соціальній мережі. Йому подякували за захист України від окупантів і вибачилися за неприйнятну поведінку чоловіка в червоній футболці.

Дуже швидко після оприлюднення відео вдалося встановити особу клієнта ветеринарної клініки. В мережі пишуть, що ним виявився одесит Вадим Шевеленко — директор ТОВ «ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО». Його фото і контактні дані миттєво поширилися в Telegram-каналах. Але немає достовірної інформації, що саме він облаяв ветерана війни.

нагадаємо, що нещодавно «героєм» скандалу з викраденням людини став нардеп Микола Тищенко.

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