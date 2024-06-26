Скандал із Тищенком: нардеп назвав нездійсненні умови для складання ним повноважень (фото)

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі під цілодобовий домашній арешт терміном 60 днів із носінням електронного браслета, повідомляє УНН.

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Так, суддя підтримав клопотання прокурора та застосував до Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 60 днів з носінням електронного браслета.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, було заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва. Проте Тищенко прибув до суду пізніше на 30 хвилин.

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Тим часом українці закликають позбавити повноважень народного депутата Тищенка. Відповідну петицію опубліковано на сайті парламенту, всього за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

Петицію було створено 24 червня, автор — Андрій Шевердєєв. Він заявив, що Тищенка потрібно позбавити мандата нібито «у зв'язку з його аморальною поведінкою, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем, перевищенням повноважень».

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У Верховній Раді заявляють, що поки що неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень.

Так прокоментував відповідну петицію, яка з'явилася на сайті Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок в ефірі Радіо Свобода.

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«Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно. Ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго — і в минулому скликанні, і в цьому. Але громадяни України не можуть. відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження», — зазначив народний депутат.

Сам же Тищенко пообіцяв скласти свій мандат, якщо всі ботоферми та корупційні схеми будуть закриті.

«Ось, я вам обіцяю, якщо ви закриєте всі ботоферми — я складаю повноваження! Коли ви всій спільноті пообіцяєте, що закриєте всі ботоферми, коли ви закриєте всі корупційні складові з розкрадання наших надр, у лісовій галузі, в енергетиці, водночас я по мандату не тримаюся, а поки ми не здобудемо перемогу над цією гідрою, ми будемо працювати», — заявив він.

Раніше «ФАКТИ» писали, як в Україні відреагували на скандал навколо нардепа Тищенка.

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