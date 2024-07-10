У Києві таксист вкрав у дружини військового, який зник безвісти, 400 тисяч гривень (фото)

В Україні, на жаль, трапляються не поодинокі випадки, коли шахраї ошукують рідних військових, які пропали безвісти чи знаходяться у полоні. Втім, буває й так, що любителям чужих коштів нічого й вигадуваи не потрібно.

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Так, у Києві перед судом постане чоловік, який привласнив 400 тисяч гривень державної допомоги, які дружина військового, який зник безвісти, забула в таксі. За даними столичної поліції, жінка збиралася передати гроші побратимам чоловіка на потреби підрозділу, проте через вразливий стан випадково забула їх в салоні автівки.

Фото поліції

Вона зверталась до служби підтримки таксі, але там їй нічим не допомогли, оскільки водій заперечував наявність будь-яких речей, залишених пасажирами. Під час проведення слідчих оперативних заходів поліцейські отримали докази причетності водія до крадіжки речей потерпілої й вилучили у 26-річного таксиста сумку з усіє сумою коштів, яку він заздалегідь сховав, та повернули їх власниці.

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Таксисту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. До суду скеровано обвинувальний акт для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше в поліції розповідали про шахраїв, які виманили у матері загиблого військового 7,5 мільйона гривень.

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Фото поліції

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