Шахраї пропонують рідним полонених за гроші включити їх до списків на обмін, — омбудсмен

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини попередили про шахраїв, які намагаються нажитися на рідних військовополонених, пропонуючи за гроші «включити» їхнього родича у списки на обмін або «прискорити» процес обміну конкретної людини.

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Як повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець, для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах.

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«На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали „прохання“ позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини», — зазначив омбудсмен та додав: «Наголошую, що працівники нашої інституції сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру».

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Дмитро Лубінець також звернувся до рідних військовополонених та закликав їх бути обережними, аби не стати жертвами аферистів, які вигадують все нові і нові способи нажитися на людському горі.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині викрили шахрайку, яка виманила півмільйона гривень у дружини полеглого захисника, видаючи себе за «бійця ЗСУ».

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Фото Pixabay

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