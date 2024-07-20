Годинами ігнорував заклики про допомогу: в Італії росіянин довів до смерті українку

В Італії сталося чергове моторошне вбивство українки. На острові Іскія було знайдено мертвою 41-річну Марту-Марію Огризко. На тілі жертви були виявлені тілесні ушкодження, отримані в результаті падіння, а також побоїв. Рсіянин, який мешкав з українкою, був заарештований за звинуваченням у жорстокому поводженні.

ВІДЕО ДНЯ

Після падіння з висоти близько двох метрів зі скелі, не в змозі рухатися, жінка попросила свого партнера про допомогу, надсилаючи йому повідомлення через Whatsapp і телефонуючи. Але він проігнорував ці благання. Зранку бідолашну знайшли мертвою. Такими є результати розслідування смерті українки, пише видання Rainews.

Її супутник, 41-річний росіянин, був заарештований прокуратурою.

Згідно з результатами огляду мобільного телефону жінки, вона нібито всю другу половину дня та вночі надіслала своєму співмешканцю низку дзвінків і повідомлень. Це були відчайдушні благання про допомогу від жінки, яка впала з висоти на сільській вулиці неподалік від місця, де вони мешкали. Однак підозрюваний не вжив жодних заходів, щоб її врятувати.

РЕКЛАМА

У суді він навіть розповів, що вночі вийшов на пошуки своєї співмешканки і знайшов її серед рослинності ще живою. Росіянин сказав жінці, що «їй доведеться там переночувати». За повідомленнями, жінка померла в повільній агонії, а наступного ранку чоловік знайшов її бездиханне тіло.

Під час їхніх стосунків, згідно з реконструкцією, 41-річний чоловік неодноразово нападав на Марту-Марію і погрожував їй, навіть використовуючи ніж.

РЕКЛАМА

Одного разу він спалив її одяг і навмисно штовхнув на палаюче вогнище, спричинивши опіки другого ступеня на сідницях, руках і животі. Крім того, він не дозволяв їй бачитися з членами сім'ї, яких він, росіянин, ненавидів за те, що вони були українцями. За словами сестри загиблої жінки, він ображав їх, назвавши «гі*няними українцями, які повинні померти». У кількох випадках жінці доводилося звертатися за допомогою до відділення невідкладної допомоги в місцеву лікарню.

Раніше «ФАКТИ» розповідали подробиці жорстокого вбивства чоловом дружини-українки у Норвегії.

РЕКЛАМА

194

Читайте нас у Facebook