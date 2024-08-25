Помер знаменитий футбольний тренер, який потрапляв у скандал з наркотиками (фото)
На 71-му році життя помер знаменитий німецький футбольний тренер Крістоф Даум, який потрапляв у гучний скандал із кокаїном, повідомляє Kicker з посиланням на сім'ю фахівця.
«Після тривалої боротьби з раком він мирно пішов із життя в оточенні своєї родини», — йдеться у заяві близьких Даума.
2011 року німцю діагностували рак шкіри, через що йому довелося перенести кілька операцій, а 2022-го — рак легенів.
Найуспішнішими клубами Даума в Німеччині були «Штутгарт» та «Байєр». Зі «швабами» він виграв бундеслігу (сезон-1991/1992) та Суперкубок країни (1992-й), а з «фармацевтами» тричі став віцечемпіоном Німеччини (сезони-1996/1997, 1998/1999, 1999/2000).
Крім того, Крістоф Даум успішно працював у Туреччині, Австрії та Бельгії. У Туреччині виграв три чемпіонати (один раз з «Бешикташем» та двічі з «Фенербахче»), один Кубок країни (з «Бешикташем») та два Суперкубки (по разу з «Бешикташем» та «Фенербахче»). За рік роботи в Австрії він виграв чемпіонат та Кубок з віденською «Аустрією». Останнім місцем роботи тренера була збірна Румунії, з якої німця було звільнено у 2017 році.
До речі, на початку 2000-х Крістоф Даум вже був затверджений головним тренером збірної Німеччини, але все пішло прахом, коли було доведено, що він вживав кокаїн (тоді фахівця звільнили з «Байєра» та оштрафували на 10 тисяч євро штрафу).
«Вперше я спробував кокаїн на Різдво 1998 року, — розповідав Крістоф Даум на суді. — Тоді у мене розладналися стосунки з дружиною. Вона дізналася, що в мене є коханка, і просто вигнала з дому. Що мені було робити? Я пішов до готелю., сидів там і не знав, кому б вилити душу. Ось тут і з'явився мій приятель Рюдігер Клеменс, котрий прийшов з пакетиком кокаїну. Тоді все й розпочалося».
Водночас протягом усього свого насиченого життя Даум часто підкреслював думку: «Ви можете впасти. Не має значення, як часто ви падаєте. Вам просто потрібно продовжувати вставати».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст та тренер Михайло Фоменко.
Фото ФК «Фенербахче», Future Image232
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