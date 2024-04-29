Помер легендарний футболіст та тренер Михайло Фоменко (фото, відео)

Рано вранці у понеділок, 29 квітня, не стало легендарного футболіста київського «Динамо» та збірної Радянського Союзу, екснаставника збірної України Михайла Фоменка, який останнім часом боровся з онкологічним захворюванням. Йому було 75 років.

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Протягом своєї яскравої кар'єри захисник виступав за «Зорю» та «Динамо», у складі якого тричі став чемпіоном СРСР, двічі виграв Кубок Радянського Союзу, а також здобув Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

У складі "Динамо" Михайло Фоменко (другий ліворуч у першому ряду) виграв Суперкубок УЄФА

У футболці збірної Радянського Союзу Михайло Фоменко здобув «срібло» Євро-1972 та «бронзу» Олімпійських ігор-1976.

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Вже як тренер Михайло Іванович перемагав «Барселону» і привів «Динамо» до чемпіонства та завоювання Кубка України 1993-го, а разом з національною збірною вийшов у фінальну частину Євро-2016, після чого завершив тренерську кар'єру. Також фахівець очолював «Десну», «Кривбас», грузинську «Гурію», «Рашид» з Іраку, «Верес», збірну Гвінеї, ЦСКА, «Борисфен», «Металіст» і «Таврію».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон України у складі «Динамо» Павло Шкапенко помер у 50 років.

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Фото dynamo.kiev.ua

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