Заробляли криваві гроші на даних про українців: СБУ ліквідувала дві ботоферми, які працювали на ворога

СБУ, яка нещодавно разом з поліцією викрила координатора підпалів авто військових у південних областях України, ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти нашої держави.

ВІДЕО ДНЯ

Служба безпеки України повідомляє, що ворожі осередки діяли у Полтавській та Закарпатській областях. Їхні організатори — місцеві фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресорці фейкові акаунти, через які спецслужби рф проводили інформаційні диверсії на користь кремля. Так, ворог використовував «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян та дискредитаційних повідомлень щодо діяльності Сил оборони та ситуації на фронті.

Фото СБУ

У Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на «замовлення» рф майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального «користувача». Ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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У Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців. Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

«Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми», — додали в СБУ.

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Нагадаємо, що в Службі безпеки України повідомили також про нейтралізацію агентурної мережі елітного підрозділу фсб, яку в Україні координував колишній нардеп із забороненої нині Партії регіонів.

Фото СБУ

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