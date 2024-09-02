СБУ впіймала координатора підпалів авто військових у південних областях України (фото)

Нещодавно СБУ та Нацполіція повідомляли про викриття кількох груп, які в інтересах російських спецслужб здійснювали підпали військових автівок у Дніпропетровській та Закарпатській областях, а наразі стало відомо про затримання координатора підпалювачів, які діяли на півдні України — у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях

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«В результаті спецоперації в Херсоні, Одесі та Миколаєві затримано організатора і трьох учасників злочинної групи, яку координувала фсб. За вказівкою окупантів їхні поплічники підпалювали службові авто Сил оборони. Пріоритетними цілями ворога були військові пікапи, які залучені до виконання бойових завдань. Координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. До незаконної діяльності він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у тюрмі», — повідомляють в СБУ.

Фото СБУ

Слідство вважає, що фігуранти «гастролювали» одразу по трьох обласних центрах, де спочатку відстежували авто українських захисників, а потім «погоджували» потенційні цілі з російським куратором. Після його «відмашки» зловмисники прибували до місць паркування військових автомобілів в темну пору доби та підпалювали їх.

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Встановлено, що зловмисникам вдалося підпалити п'ять транспортних засобів Сил оборони України. Підпали знімалися на камеру, відео надсилалося координатору, який мав надсилати звіти фсб.

«Співробітники СБУ затримали ватажка угруповання та його співмешканку в Одесі, а двох виконавців підпалів — у Херсоні. За даними слідства, організатор злочинної групи потрапив у поле зору фсб ще під час перебування у тюрмі. Після виходу на волю на колишнього в’язня дистанційно вийшов представник російської спецслужби та запропонував йому співпрацю за гроші», — йдеться в повідомленні.

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Під час обшуків за адресами затриманих вилучено автомат Калашникова, пістолет з набоями, гранати Ф-1 та РГД-5, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочинів.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманих.

Нагадаємо, що в Києві затримали 16-річного юнака, який вирішив швидко заробити і погодився підпалити автівки військових на замовлення росіян.

Ще один «заробітчанин» — 24-роічний мешканець столиці — підпалив машини поліцейських, що стояли на гостьовому паркувальному майданчику неподалік Дарницького управління поліції.

Обидва палія грошей від російських спецслужб так і не дочекалися.

Фото СБУ

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