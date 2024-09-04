Битва за ліцензії: Держлікслужба знову напала на сервіс Тabletki.ua

Ризики заборони роботи сервісів з онлайн-бронювання ліків залишаються — обговорення нових умов ліцензування, де був пункт про неможливість їх роботи фактично припинилося. За даними представника аптечного прайс-агрегатора Тabletki.ua Олександра Муравщика, після понад півдесятка зустрічей з чиновниками і аптечними організаціями, вони досі чекають на фінальну версію документа. При цьому в коментарі виданню LB.ua голова «Держлікслужби» звинуватив прайс-агрегатори в роботі поза правовим полем і неможливості контролювати з боку держави, які саме препарати можна забронювати.

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«17 липня 2024, відбулось остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек — АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів», — повідомив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик в коментарі 24 каналу.

Паралельно Tabletki.ua спростовують закиди від голови «Держлікслужби» Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем. Зокрема, наголошують, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства, а воно жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема обмін інформацією між аптеками та споживачами та бронювання чи резервування лікарських засобів.

«Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ.

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Сподіваємося, що наш діалог з ДЛС триватиме конструктивно і далі, а фінальна версія змін врахує спільні напрацювання та погоджену позицію нашого сервісу та аптечної спільноти", — підкреслює Олександр Муравщик.

Скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. У квітні зʼявився проєкт постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Документ фактично унеможлював використання суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, послуг прайс-агрегаторів.

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Як писали ЗМІ, після зустрічей з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів вирішили продовжити обговорення документу. Перша така зустріч відбулась 21 травня, після обурення споживачів в соцмережах і та швидкого підписання петиції.

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