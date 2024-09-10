Чистосерде визнання: в ООН заявили, що не можуть змусити росію дотримуватися міжнародного права

Генеральна Асамблея ООН не має важелів, щоб примусити росію, яка веде війну проти України, до виконання нею Статуту організації та вимог міжнародного права, але закликає рф дотримуватися їх. Про це на пресконференції у понеділок заявив голова Генасамблеї ООН Денніс Френсіс, інформує «Укрінформ».

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Відповідаючи на запитання, чи Генасамблея зробила все від неї залежне, аби змусити росію припинити війну й дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права, Френсіс зазначив, що ГА не має можливості примушувати країни виконувати свої зобов’язання.

«Ми діємо за переконанням, заснованим на наших цінностях і принципах, і сподіваємося, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй дотримуватимуться зобов'язань, які вони взяли на себе при вступі в ООН, одним з яких, звичайно, є повага до територіальної цілісності інших держав», — сказав він.

За його словами, в ООН і надалі сподіваються й очікують, «що росіяни виконають свої зобов'язання».

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«Але я не думаю, що в нас є можливості й повноваження, аби примусити росіян» до цього", — додав Френсіс.

Френсіс нагадав, що Генеральна Асамблея ухвалила «низку рішучих резолюцій, які закликають Російську Федерацію поважати закон і негайно вивести свої війська» з території України.

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Як писали «ФАКТИ», у березні Генасамблея ООН визнала «спецоперацію» росії вторгненням в Україну та вимагає від москви негайно вивести війська.

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