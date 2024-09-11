Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: на Донеччині затримано інформатора росії

На Донеччині, де відбуваються найбільш інтенсивні бої з російським ворогом, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента. Його завданням було шпигування за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

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Як повідомляють в СБУ, насамперед агент намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр. Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

Для збирання розвідданих окупанти дистанційно залучили 52-річного мешканця прифронтової Дружківки. Вийти на нього рашисти змогли через знайомого, який у 2014 році виїхав з України до рф, а згодом вступив до бригади оперативного призначення росгвардії. Тож, перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію «зв'язкового» і передавав відомості росіянам.

Листування зі зв'язковим

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Втім, Служба безпеки своєчасно викрила російського агента в Дружківці, задокументувала його злочинні дії і затримала. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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«Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», — додали у спецслужбі.

Також нагадаємо, що раніше СБУ встановили особу і затримали зрадницю, яка допомагала окупантам прорватися у Нью-Йорк.

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