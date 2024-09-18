Виїзд за кордон на чужому авто: що потрібно знати, щоб уникнути проблем

Для виїзду за кордон необхідно подбати про реєстраційні документи на авто. Якщо людина бере авто у родича чи друга, то потрібно оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон, пояснює адвокат Олександр Головченко. Воно видається на ім’я кермувальника або пасажира. Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС.

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«Попередньо треба взяти талон на «перереєстрацію транспортного засобу» в терміналі, що розміщений у приміщенні сервісного центру МВС, або через онлайн-функціонал Е-запис.

Необхідні документи для отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника)".

При зверненні, зазначає Головченко, власник підписує заяву про дозвіл користуватися автівкою іншій особі. Цій особі видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон.

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«Свідоцтво власника залишається на зберіганні у сервісному центрі МВС.



Після повернення з-за кордону реєстраційний документ на ім’я кермувальника чи пасажира необхідно повернути до сервісного центру МВС, в якому таке свідоцтво було видане, упродовж 10 днів, а власник має забрати свій документ на авто.



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На період воєнного стану в Україні є можливість здати реєстраційний документ у будь-якому сервісному центрі МВС. Однак у такому випадку власник отримає новий бланк свідоцтва, за який потрібно буде сплатити кошти. А старе свідоцтво буде визнане недійсним".

Нагадаємо, що з 1 серпня сервісні центри МВС видають оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з додатковими елементами захисту.

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