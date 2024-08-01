В Україні з 1 серпня автомобілістам почали видавати нові документи: що буде зі старими

З 1 серпня сервісні центри МВС видаватимуть оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Вони матимуть додаткові елементи захисту. Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик у прямому етері телеканалу «Київ24».

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«На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів», — сказав Микола Рудик.

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Начальник Головного сервісного центру МВС розповів про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті: «Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру — серія, номер документа та дані про транспортний засіб».

«Звертаємо увагу, що всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів», — повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

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Також Микола Рудик розповів, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів: «Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані».

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